Паразитолог назвала места, где можно заразиться "пожирателями плоти"

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Человек рискует заразиться бактериями, которые способны буквально разъедать ткани, через раны и места укусов. Об этом Москве 24 рассказала врач высшей категории, паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева.

Если у человека есть необработанная рана, он фактически становится потенциальной мишенью для этих бактерий, предупредила специалист. "Есть риск развития так называемой раневой инфекции. Это может быть, например, газовая гангрена (омертвение тканей, вызванное инфекцией. – Прим. ред.). Она может развиваться в считаные часы и сутки", – говорит Чернышева.

Также существует риск развития некротического фасциита, продолжает эксперт. Это инфекция, вызванная попаданием в организм группы бактерий-стрептококков. Заболевание осложняется тем, что оно очень быстро распространяется по телу, указала Чернышева.





Елена Чернышева врач высшей категории, паразитолог, кандидат биологических наук С некротическим фасциитом очень трудно бороться. Как и с флегмоной (острое гнойное воспаление жировой клетчатки с быстрым распространением на окружающие ткани. – Прим. ред.) и гангреной, может дойти до ампутации конечности.

Если рана или место укуса не были ничем обработаны, заразиться опасными бактериями возможно, просто гуляя по улице без обуви, отмечает врач. "Шел человек босиком, поранил о камень ногу и не обработал рану. А бактерии в земле находятся. Животные через экскременты могут обсеменять вредными бактериями землю", – сказала Чернышева.

Риск заражения бактериями существует и в водоемах. "Там теплая вода, туда испражняются животные, начиная от водоплавающих птиц и заканчивая рыбами, купающимися собаками", – объясняет эксперт.

Кроме того, пожирающие ткани и мышцы бактерии могут попасть в организм после хирургического вмешательства, продолжает она. Это происходит в случаях, когда инструменты врача были плохо продезинфицированы.

Если инфекция начала давать о себе знать, Чернышева призывает срочно обращаться за медицинской помощью. При необходимости специалист назначит все нужные прививки, заключила она.

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