Инфекционист рассказал о способах передачи бубонной чумы

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал о путях передачи бубонной чумы. По его словам, единичный случай, выявленный накануне в Китае, не представляет угрозы при соблюдении эпидемиологических мер.

Врач также заверил, что в Китае уже истребили всех переносчиков, включая мышей, крыс и их блох.

"Бубонная чума имеет контактный и трансмиссивный пути передачи. Либо человека должна укусить инфицированная блоха или он должен проконтактировать с грызуном, которого заразила эта блоха. Полагаю, поднаторевшие в таких ситуациях и понимающие, чем им грозит распространение настолько опасной инфекции в населенном районе китайцы сделают все, чтобы болезнь не распространилась", – объяснил инфекционист в разговоре с газетой "Известия".

Поздняков обратил внимание, что в эндемичных зонах – территориях, где заболевания часто распространяются из-за большого количества паразитов-переносчиков – бубонная чума будет существовать.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский сообщил, что россиянам не следует опасаться вспышки бубонной чумы. Новости о выявленном случае заражения в Китае не должны становиться для населения поводом для беспокойства, но это может быть сигналом санитарным органам усилить меры защиты.

