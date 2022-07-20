Роспотребнадзор заявил, что принимает все меры для исключения рисков завоза чумы в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор заявил, что принимает все необходимые меры для исключения рисков завоза чумы в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что территория, где был зафиксирован случай инфицирования, расположена на расстоянии около 1 тысячи километров от российской границы.
19 июля в Китае выявили случай заражения человека бубонной чумой. Заболевший являлся 45-летним мужчиной, который вернулся из автономного округа Внутренняя Монголия. 12 июля у него проявились симптомы, он обратился к медикам, и врачи подтвердили диагноз.
Однако доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что у россиян нет причин опасаться вспышки этого заболевания. По словам эксперта, такие новости не должны становиться для населения поводом для беспокойства, но это может быть сигналом санитарным органам усилить меры защиты.
Случаи холеры и сибирской язвы выявлены в России и Испании
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