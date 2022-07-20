Роспотребнадзор заявил, что принимает все меры для исключения рисков завоза чумы в РФ

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Роспотребнадзор заявил, что принимает все необходимые меры для исключения рисков завоза чумы в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что территория, где был зафиксирован случай инфицирования, расположена на расстоянии около 1 тысячи километров от российской границы.

19 июля в Китае выявили случай заражения человека бубонной чумой. Заболевший являлся 45-летним мужчиной, который вернулся из автономного округа Внутренняя Монголия. 12 июля у него проявились симптомы, он обратился к медикам, и врачи подтвердили диагноз.

Однако доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что у россиян нет причин опасаться вспышки этого заболевания. По словам эксперта, такие новости не должны становиться для населения поводом для беспокойства, но это может быть сигналом санитарным органам усилить меры защиты.

