Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы – врач

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У россиян нет причин опасаться вспышки бубонной чумы. Такое мнение выразил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с Москвой 24.

19 июля стало известно, что в Китае выявили случай заражения человека бубонной чумой. Заболевший – 45-летний мужчина, который вернулся из автономного округа Внутренняя Монголия. 12 июля у него проявились симптомы, он обратился к медикам, и врачи подтвердили диагноз. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что принимают все меры для исключения рисков завоза чумы в РФ.

Вознесенский отметил, что такие новости не должны становиться для населения поводом для беспокойства, но это может быть сигналом санитарным органам усилить меры защиты.

"Чума относится к природным очаговым заболеваниям. И за этим заболеванием у нас есть очень четкий государственный надзор, который в России осуществляется и Роспотребнадзором, Россельхознадзором, и ветеринарным надзором", – рассказал врач.





Сергей Вознесенский доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Данная информация китайскими надзорными органами может быть расценена так, что в том регионе на должном уровне не были проведены меры профилактики. И произошло заражение. В России есть приграничные регионы, где имеются определенные риски, но случаев заражения последнее время не было.

Инфекционист объяснил, что источниками чумы являются грызуны. "От этих грызунов через кровососущих, членистоногих насекомых теоретически возможно заражение человека кожной или бубонной чумой. В тех регионах России, где имеются риски, ведется очень четкий контроль за грызунами и насекомыми", – пояснил эксперт.



По его словам, бубонная чума – достаточно изученное заболевание, от которого есть мера профилактики – вакцина.

"Бубонная форма чумы – это относительно нетяжелая форма. Гораздо тяжелее, к примеру, легочная или кишечная. Вот в этом случае прогноз может быть очень неблагоприятный, но такие случаи возникают крайне редко", – подчеркнул он.

Ранее врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник рассказала, что сибирская язва не имеет потенциала к широкому распространению среди россиян. Заявление было сделано после того, как язвой заразилась жительница Ставропольского края.