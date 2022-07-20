Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы – врач

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У россиян нет причин опасаться вспышки бубонной чумы. Такое мнение выразил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с Москвой 24.
19 июля стало известно, что в Китае выявили случай заражения человека бубонной чумой. Заболевший – 45-летний мужчина, который вернулся из автономного округа Внутренняя Монголия. 12 июля у него проявились симптомы, он обратился к медикам, и врачи подтвердили диагноз. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что принимают все меры для исключения рисков завоза чумы в РФ.
Вознесенский отметил, что такие новости не должны становиться для населения поводом для беспокойства, но это может быть сигналом санитарным органам усилить меры защиты.
"Чума относится к природным очаговым заболеваниям. И за этим заболеванием у нас есть очень четкий государственный надзор, который в России осуществляется и Роспотребнадзором, Россельхознадзором, и ветеринарным надзором", – рассказал врач.
Инфекционист объяснил, что источниками чумы являются грызуны. "От этих грызунов через кровососущих, членистоногих насекомых теоретически возможно заражение человека кожной или бубонной чумой. В тех регионах России, где имеются риски, ведется очень четкий контроль за грызунами и насекомыми", – пояснил эксперт.
По его словам, бубонная чума – достаточно изученное заболевание, от которого есть мера профилактики – вакцина.
"Бубонная форма чумы – это относительно нетяжелая форма. Гораздо тяжелее, к примеру, легочная или кишечная. Вот в этом случае прогноз может быть очень неблагоприятный, но такие случаи возникают крайне редко", – подчеркнул он.
Ранее врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник рассказала, что сибирская язва не имеет потенциала к широкому распространению среди россиян. Заявление было сделано после того, как язвой заразилась жительница Ставропольского края.
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