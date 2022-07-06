Случаи холеры и сибирской язвы выявлены в России и Испании

ВОЗ обеспокоена вспышками оспы обезьян в Европе и Америке. Однако не только это вызывает тревогу. В Испании и России выявлены случаи холеры и сибирской язвы. А в некоторых российских регионах не исключают возможности появления чумы. Кроме того, в сточных водах Лондона найдены следы вируса полиомиелита.

Почему так происходит? Стоит ли готовиться к очередной пандемии? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.