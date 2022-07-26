Эксперт рассказала о риске онкологии из-за лака для ногтей

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Лаки с содержанием вредных химических добавок могут спровоцировать возникновение ряда серьезных заболеваний, включая рак, заявила врач-подолог Татьяна Красюк.

"Лаки, в которых есть вредные химические добавки, проникают через ноготь в кровоток и способны вызывать заболевания мочеполовой системы, нервной системы и даже онкологию", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам специалиста, в настоящее время производители лаков стараются избегать вредных химических веществ в своих составах, а также помечают флаконы знаком 5 FREE или 10 FREE. Однако Красюк призвала соблюдать осторожность.

Кроме того, врач предупредила об опасности хождения по ламинату, паркету, плитке, линолеуму босиком, так как это может спровоцировать распластывание передней поверхности стоп.

"Ходить босиком полезно по поверхности неровной и нетвердой, например земле или песку", – отметила она.

Ранее главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев порекомендовал подросткам не увлекаться гель-лаком и не умываться мылом.

По его словам, в лак для ногтей входит растворитель, который влияет на структуру ногтя, может его пересушить, может его изменить. Врач также добавил, что разрушенный химическими веществами ноготь может легко подхватить грибковую инфекцию.

