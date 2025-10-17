"Новости дня": разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром"

Разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром". Речь идет об инновационной медицинской технологии, с помощью которой уже проведено более 30 успешных операций.

На стенде "Создано московскими врачами" также представили другие разработки, внедряемые в столичных клиниках. В их числе были комплекс для диагностики рака кожи и новая методика выявления ментальных расстройств.

Подробнее – в программе "Новости дня".