17 октября, 17:35Город
"Новости дня": разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром"
Разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром". Речь идет об инновационной медицинской технологии, с помощью которой уже проведено более 30 успешных операций.
На стенде "Создано московскими врачами" также представили другие разработки, внедряемые в столичных клиниках. В их числе были комплекс для диагностики рака кожи и новая методика выявления ментальных расстройств.
Подробнее – в программе "Новости дня".