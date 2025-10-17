Форма поиска по сайту

17 октября, 17:35

Город

"Новости дня": разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром"

"Новости дня": разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром"

Годовалой девочке удалили редкое сосудистое образование в клинике Рошаля

Собянин: Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу

Москва представила ИИ-комплекс для диагностики рака кожи на форуме "Биопром" в Геленджике

Строительство нового корпуса московской больницы № 52 планируют завершить в течение 2 лет

В Москве включили розовую подсветку в честь Всемирного дня борьбы с онкологией

Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового комплекса больницы № 52 в Москве

Москвички стали чаще проходить исследования для выявления рака молочной железы

Разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром". Речь идет об инновационной медицинской технологии, с помощью которой уже проведено более 30 успешных операций.

На стенде "Создано московскими врачами" также представили другие разработки, внедряемые в столичных клиниках. В их числе были комплекс для диагностики рака кожи и новая методика выявления ментальных расстройств.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
медицинагородвидео

