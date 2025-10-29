Ракова рассказала об успешном восстановлении тхэквондистки после сложной операции

Фото: комплекс социального развития города Москвы

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели малоинвазивную операцию 17-летней тхэквондистке, после которой она в кратчайшие сроки вернулась к тренировкам и вскоре завоевала золотую медаль на Кубке Москвы. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр обратила внимание, что число высокотехнологичных операций, проводимых малоинвазивным способом, растет. Такие вмешательства характеризуются максимально щадящим и безопасным форматом. По словам Раковой, современное оборудование позволяет медикам работать только с пораженными участками, не затрагивает здоровые ткани, что способствует быстрому восстановлению и возвращению пациентов к полноценной жизни.

"Яркий пример – история юной тхэквондистки. Врачи Морозовской больницы помогли ей вернуться в профессиональный спорт после тяжелой травмы колена, полученной во время тренировок", – отметила Ракова.

Из-за повреждения подросток испытывала сильные боли и не могла нормально двигаться. Благодаря оперативному вмешательству и восстановлению всех поврежденных тканей она смогла возобновить тренировки уже спустя четыре месяца, подчеркнула заммэра.

"Сейчас она прекрасно себя чувствует, полна решимости стать мастером спорта", – добавила Ракова.

У пациентки был диагностирован многоплоскостной разрыв мениска. Для лечения врачи выбрали артроскопию. Данный метод предполагает доступ к пораженному участку через небольшие проколы в суставе, куда вводятся миниатюрные инструменты и артроскоп с камерой. Специалист на мониторе в реальном времени видит все структурные элементы и выполняет необходимые манипуляции с высокой точностью. Этот метод минимизирует повреждение здоровых тканей, снижает риск рубцов и ускоряет восстановление.

После операции девушка прошла курс физиотерапии под наблюдением специалистов. В настоящее время она не испытывает боли и не фиксирует нарушений движений в колене.

Ранее московские врачи детской городской клинической больницы святого Владимира совместно со специалистами ЦИТО имени Н. Н. Приорова провели операцию подростку с тяжелой деформацией позвоночника. Угол его искривления составлял 80 градусов.

За несколько часов хирурги установили 21 винтовое крепление и пропустили через них гибкие полимерные корды, что позволило исправить деформацию и сохранить движения пациента.