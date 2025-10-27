Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 06:00

Город

"Новости дня": в Москве открылся новый эндоскопический центр в больнице имени Юдина

"Новости дня": в Москве открылся новый эндоскопический центр в больнице имени Юдина

Российские врачи смогут рекомендовать только зарегистрированные Минздравом БАДы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": новый эндоскопический центр открылся в Москве

Более 700 тыс эндоскопических исследований провели в Москве за 4 года

Эндоскопический центр открылся на базе онкоцентра клинической больницы имени Юдина

Умный прием в поликлиниках избавил почти 350 тысяч москвичей от лишних визитов к врачу

"Новости дня": в Москве появится многопрофильный корпус больницы имени Ворохобова

Московские врачи спасли младенца в утробе с редким дефектом

Цифровые сервисы "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" ввели в Москве

В Москве открылся новый эндоскопический центр на базе онкоцентра больницы имени Юдина. Теперь москвичи могут быстро и безболезненно проверить желудок и кишечник. Процедуры гастро- и колоноскопии проводят под анестезией или легкой седацией.

Исследование занимает не более десяти минут, а восстановление проходит в комфортных палатах пробуждения. Центр при больнице имени Юдина стал пятым в столице, где проводят профилактику онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика