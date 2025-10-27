27 октября, 06:00Город
"Новости дня": в Москве открылся новый эндоскопический центр в больнице имени Юдина
В Москве открылся новый эндоскопический центр на базе онкоцентра больницы имени Юдина. Теперь москвичи могут быстро и безболезненно проверить желудок и кишечник. Процедуры гастро- и колоноскопии проводят под анестезией или легкой седацией.
Исследование занимает не более десяти минут, а восстановление проходит в комфортных палатах пробуждения. Центр при больнице имени Юдина стал пятым в столице, где проводят профилактику онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Подробнее – в программе "Новости дня".