24 октября, 07:30

Общество

Врачи напомнили о необходимости вакцинации от гриппа

Врачи напомнили о необходимости вакцинации от гриппа

В Москве продолжается вакцинация против гриппа. Врачи говорят, что заболевание значительно опаснее ОРВИ и может привести к серьезным последствиям – бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту и энцефалиту.

По мнению медиков, лучше прививки от них не защитит ничего. Также это не только эффективный, но и безопасный способ. По статистике за последние годы в столице не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди вакцинированных горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

