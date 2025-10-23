Белый дом не исключил встречу Путина и Трампа в будущем

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

США не отказываются от планов провести встречу американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Трамп и вся администрация надеются, что встреча может произойти "когда-нибудь".

"Но мы должны быть уверены в том, что эта встреча будет иметь позитивный результат и что она станет хорошим использованием времени президента (Трампа – Прим. ред.)", – передает слова Левитт РИА Новости.

Лидеры России и США провели телефонный разговор 16 октября, в ходе которого договорились о проведении саммита в Будапеште. Однако позже США ввели дополнительные антироссийские санкции, а сам Трамп отменил встречу с Путиным, объяснив тем, что Москва и Киев не готовы к урегулированию конфликта.

Комментируя ситуацию, российский президент сказал, что Трамп мог иметь в виду перенос встречи, а не ее отмену. Он также отметил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Венгрии без подготовки.