23 октября, 14:22

Политика
Fakt: Рубио стоит за отменой встречи Путина и Трампа в Будапеште

Рубио стоит за отменой встречи Путина и Трампа в Будапеште

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Американский госсекретарь Марко Рубио стоит за отменой встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Fakt.

По мнению польской журналистки, специалистки по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалены Гурницкой-Партыки, Рубио решил уберечь Трампа от публичного поражения. Она считает, что госсекретарь Соединенных Штатов сделал все, чтобы американский лидер на выглядел дураком на глазах у всего мира.

Ранее Москва и Вашингтон договорились провести встречу в венгерском Будапеште, но позднее Трамп отменил российско-американский саммит. Лидер США указывал, что РФ и Украина вряд ли могли бы договориться об урегулировании конфликта.

В это же время Рубио указывал на готовность администрации Белого дома к проведению переговоров с российскими должностными лицами, если такие встречи будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нашел плюс в отмене встречи Путина и Трампа. По его словам, теперь можно "долбить" различным оружием по всем "бандеровским нычкам", не оглядываясь на "ненужные переговоры".

политика

