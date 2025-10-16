Трамп заявил, что его встреча с Путиным пройдет в Венгрии

Фото: kremlin.ru

Личная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в венгерском Будапеште. Место американский лидер объявил после телефонного разговора со своим российским коллегой на странице в соцсети Truth Social.

Точной даты глава Белого дома не назвал, но отметил, что они встретятся после контактов советников высокого уровня, которое планируется на следующей неделе.

По словам главы США, в ходе разговора Путин поблагодарил первую леди Меланью Трамп за ее вклад в воссоединение украинских детей с их семьями. В частности, российский лидер высоко оценил усилия супруги американского президента и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News добавила, что беседа коснулась темы Ближнего Востока. Путин поздравил Трампа с достижением мира в регионе, уточнила она.

Лидеры стран созвонились 16 октября. В Белом доме беседу охарактеризовали как хорошую и продуктивную.

При этом немногим ранее Трамп заявлял о своем разочаровании российским президентом из-за конфликта на Украине, поскольку предполагал, что его разрешение дастся ему легко.

Сразу после этого заявления американский лидер сделал еще одно, в котором допустил возможность ужесточения антироссийских санкций при неудовлетворительных темпах урегулирования украинского конфликта.

Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон совместно со странами НАТО постепенно усиливают давление на Москву для разрешения сложившейся ситуации.