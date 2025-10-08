Трамп вновь заявил, что разочарован в Путине

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявили, что хорошо ладит с Владимиром Путиным, однако разочарован в нем из-за конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт. – Прим. ред.) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что в команде Трампа произошли значительные изменения в вопросе подхода к России. С одной стороны, американский лидер придерживается мнения о недопустимости траты налоговых денег на помощь Украине, однакой, с другой стороны, Трамп поручил начать подготовку дополнительной развединформации для Украины.

Сам Трамп отмечал, что практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. Вместе с тем для начала он собирается выяснить, как Киев намерен использовать эти ракеты.