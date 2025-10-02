Путин назвал встречу на Аляске знаком для восстановления отношений РФ и США

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сам факт встречи на Аляске стал знаком для восстановления двусторонних отношений России и США, заявил Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за организацию встречи на Аляске и отметил знаки, направленные на работу по восстановлению отношений между странами.

"Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже двусторонней повестки. Говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом это уже хорошо", – сказал Путин.

По его словам, в ходе встречи также обсудили восстановление российско-американских отношений, которые пока находятся на самом низким уровне за всю историю.

Как отметил президент РФ, глава Белого дома любит немного эпатировать, но умеет и слушать. Путин назвал Трампа комфортным собеседником.

Ранее Трамп охарактеризовал встречу с Путиным на Аляске как хорошую. Однако он выразил разочарование, указав, что российский лидер якобы должен был завершить конфликт на Украине за неделю.

Вместе с тем Путин также готов встретиться с Трампом в Москве. Однако решения со своей стороны должна принять американская сторона. Президент отмечал, что в настоящее время подготовка к встрече не ведется, но приглашение находится "на столе".