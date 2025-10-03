FT: в команде Трампа произошли изменения в подходе к России

Фото: 123RF/palinchak

В команде президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произошли значительные изменения в вопросе подхода к России, сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

По данным источника, американский лидер придерживается мнения о недопустимости траты налоговых денег на помощь Украине. Ответственность за финансовую поддержку должна лежать на плечах НАТО, считает Трамп.

При этом другой источник утверждает, что глава администрации США поручил начать подготовку дополнительной разведывательной информации для Украины. Эти сведения могут быть использованы против России, в частности, для ударов по объектам энергетики.

Ранее СМИ сообщили, что США заморозили обсуждение военной поддержки Украины из-за шатдауна. Могут быть задержаны поставки оружия, также под вопросом оказались переговоры о вероятном соглашении по БПЛА.

Кроме того, появилась информация о том, что администрация Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории РФ. Однако Белый дом должен дать письменные указания для начала операции.