Politico: Трамп сменил позицию по Украине из-за гнева от саммита на Аляске

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп мог сменить позицию в отношении Украины из-за гнева от освещения саммита на Аляске. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, одной из причин стал "триумф" Владимира Путина. При этом Трамп "ничего не получил" ни во время саммита, ни после него.

Кроме того, на смену позиции американского лидера повлияло недовольство визитом Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай.

Также журналисты отмечают упорную работу над ошибками представителей киевского режима в отношениях с США.

"С начала войны (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей. – Прим. ред.) Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звездам, как к мировым знаменитостям, а тут появляется Трамп и говорит: "Здесь есть место только для одной дивы – для меня", – добавил источник.

Между тем сам Трамп называл встречу с российским коллегой на Аляске хорошей. Тем не менее он признавался в своем разочаровании в связи с тем, что Путин якобы должен был завершить конфликт на Украине за неделю.

Российский лидер также подчеркивал, что сам факт встречи на Аляске стал знаком для восстановления двусторонних отношений России и США. В одном из своих недавних выступлений президент РФ вновь поблагодарил Трампа за организацию саммита и уточнил, что их разговор по большей части касался вопросов по Украине.