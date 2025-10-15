Лавров: саммит на Аляске был возможностью понять друг друга

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не стал прорывом, но дал возможность лучше понять друг друга. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Уже неоднократно имел возможность говорить, что президент США Дональд Трамп и его команда, по сути дела, единственные представители западного лагеря, которые публично касаются вопросов первопричин конфликта", – напомнил дипломат.

В частности, министр акцентировал внимание на том, что обсуждение вопросов территориального разграничения, начатое Трампом и его спецпосланником Стивеном Уиткоффом, стало уникальным признанием реалий со стороны Запада.

Более того, глава дипведомства подчеркнул, что Москва всегда уделяла внимание не территориям, а людям, живущим на них, а также их праву на самостоятельное будущее. Учитывая такой подход, Лавров назвал признание со стороны США прав граждан на этих землях важным шагом в урегулировании украинского конфликта.

Говоря о встрече в Анкоридже, министр рассказал, что Путин ответил на предложения Уиткоффа. В частности, глава России сообщил о принятии инициативы спецпосланника президента США, поскольку она направлена на устранение первопричин конфликта.

Трамп, в свою очередь, отметил, что ему нужно обсудить это с союзниками в Вашингтоне. Сейчас Россия ждет реакции на предложение, добавил Лавров.

Схожую позицию выражал ранее Путин, назвав факт встречи на Аляске знаком для восстановления двусторонних отношений России и США. В одном из своих недавних выступлений он вновь поблагодарил Трампа за организацию саммита и уточнил, что их разговор по большей части касался только вопросов по Украине.

Также Путин охарактеризовал главу Белого дома как комфортного собеседника, который любит немного эпатировать, но умеет и слушать.

Американский лидер, в свою очередь, описал встречу с российским коллегой на Аляске как хорошую. Однако он выразил разочарование, указав, что Путин якобы должен был завершить конфликт на Украине за неделю.