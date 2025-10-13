Трамп: Путин и Уиткофф пять часов говорили "о множестве интересных вещей"

Фото: kremlin.ru

Одна из встреч Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа длилась 5 часов, вместо ожидаемых 15–20 минут. Об этом в ходе своего выступления в израильском парламенте заявил сам президент США.

"Я спросил: "О чем, черт возьми, вы говорили целых 5 часов?" А он ответил: "Просто о множестве интересных вещей. Мы говорили о множестве интересных вещей", – сказал Трамп.

Он указал, что Уиткоффа любят "по обе стороны баррикад", а сам политик является отличным переговорщиком. По мнению Трампа, большинство других переговорщиков в Москве бы не приняли или встреча длилась бы всего 5 минут.

Уиткофф с начала 2025 года как минимум 5 раз посещал Россию и проводил встречи с российским лидером. Одна из них продолжалась свыше 3,5 часа, незадолго до того, как Путин и Трамп провели прямые переговоры на Аляске.

Помощник главы России Юрий Ушаков подтверждал, что основой беседы лидеров были визиты Уиткоффа. При этом Москва продолжает проводить переговоры с Вашингтоном на базе тех соглашений, которые были достигнуты во время саммита на Аляске, уточнял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

