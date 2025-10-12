Глава РФПИ сообщил о продолжении переговоров РФ и США на базе соглашений на Аляске

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Россия продолжает проводить переговоры с США на базе тех соглашений, которые были достигнуты во время саммита Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

Глава РФПИ также отреагировал на информацию об ослаблении влияния спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Белом доме. Он назвал эти сведения "несостоятельными". По словам Дмитриева, Уиткофф является главным "архитектором и переговорщиком", который до сих пор сохраняет главную роль в администрации американского лидера.

"Его (Уиткоффа. – Прим. ред.) успех и прагматичный подход признаются даже самыми ярыми критиками", – отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Ранее Трамп охарактеризовал встречу с Путиным на Аляске как хорошую. Однако он выразил разочарование из-за того, что российский лидер якобы должен был завершить конфликт на Украине за неделю.

Несмотря на это, Путин готов встретиться с Трампом в Москве. Однако решение по этому поводу должна принять американская сторона.

Сам факт встречи на Аляске президент назвал знаком для восстановления двусторонних отношений России и США. Российский лидер поблагодарил Трампа за организацию саммита. Он также охарактеризовал главу Белого дома как комфортного собеседника.

