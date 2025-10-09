Песков заявил о паузе РФ в диалоге с США по украинскому урегулированию

Фото: kremlin.ru

Диалог России и США по украинскому урегулированию поставлен на "серьезную паузу", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров", – сказал политик.

В то же время никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило.

"Дальше ничего не движется", – уточнил пресс-секретарь президента РФ и добавил, что "воодушевленный Европой" Киев не тяготеет в мирному процессу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что продолжает верить в урегулирование российско-украинского конфликта.

В то же время в МИД России констатировали, что импульс украинскому урегулированию, возникший после встречи Владимира Путина и Трампа на Аляске, исчерпан.