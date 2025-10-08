Форма поиска по сайту

08 октября, 12:49

В МИД РФ заявили об исчерпании импульса по украинскому урегулированию

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Импульс украинскому урегулированию, который возник после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, исчерпан, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", – передает словам дипломата РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что это стало результатом деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем Москва говорит открыто и прямо.

Ранее российский лидер выразил надежду, что Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом никаких сигналов от Киева о возможном продолжении российско-украинских переговоров не было, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков. Более того, власти Украины не ответили на предложение РФ о создании трех рабочих групп.

Песков заявил, что Москва готова к диалогу, но Киев занял пассивную позицию

