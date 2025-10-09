00:57Политика
Трамп заявил, что верит в урегулирование между Россией и Украиной
Фото: ТАСС/EPA/POOL/YURI GRIPAS
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает верить в урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией", – приводит ТАСС слова Трампа по поводу украинского конфликта.
Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине для западных стран является "картой" в более масштабной игре. Западу не жалко народа Украины, так как для них страна расходный материал.
Президент РФ подчеркнул, что украинская трагедия – боль для украинцев и для русских. А причина конфликта хорошо известна любому, кто интересовался предысторией его нынешнего самого острого этапа.
Российский лидер также выразил надежду на то, что украинское руководство найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.
