Ушаков назвал визиты Уиткоффа в РФ основой беседы Путина и Трампа на Аляске

Фото: РИА Новости/kremlin.ru/Сергей Бобылев

Основой беседы Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске стали визиты спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

По его словам, фундаментом для встречи политиков послужили итоги пяти поездок Уиткоффа в Москву, а особое влияние оказал его последний визит. Путин и Трамп договорились о своих дальнейших действиях на основании результатов этих встреч, указал помощник российского лидера.

Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в настоящий момент у главы государства и его американского коллеги нет договоренностей относительно трехсторонней или двухсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он уточнил, что предложений по повышению уровня представителей на переговорах Москвы и Киева пока нет. Однако данная идея обсуждалась сначала во время телефонного разговора Путина и Трампа, а после на их встрече на Аляске.

"Это было одно из предложений. Там много было взаимных пониманий, достигнутых в Анкоридже. И, насколько я понимаю, и американская сторона, и наша сторона, как раз используя вот такую договоренность, работают, продолжают работать в контактах с другими лидерами", – обратил внимание помощник главы РФ.

Договоренности по итогам саммита на Аляске Путин обсуждал со многими коллегами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), добавил Ушаков. Итоги встречи с Трампом президент России оговорил, например, с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Президенты России и Соединенных Штатов встретились на Аляске 16 августа. Как отмечал Путин, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Позднее он выразил надежду, что "понимания", достигнутые на этой встрече, помогут в достижении мира на Украине.

Трамп, в свою очередь, указал, что провел с российским коллегой "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.