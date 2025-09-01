Путин выразил надежду, что достигнутые на Аляске "понимания" откроют дорогу к миру

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин выразил надежду, что "понимания", достигнутые на встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске, помогут в достижении мира на Украине. Об этом он сообщил на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава государства также пообещал, что подробно расскажет своим коллегам по ШОС о результатах его встречи с Трампом на Аляске. Это произойдет во время двусторонних встреч, которые должны состояться 1 и 2 сентября на полях саммита.

Как заявил Путин, он уже проинформировал об итогах встречи на Аляске председателя КНР Си Цзиньпина. Это произошло 31 августа во время обеда, организованного для участников встреч, проводимых в рамках ШОС.

Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 16 августа. По словам российского лидера, они прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

