Трамп осознает, что надо сохранить присутствие Путина на мирных переговорах

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп понимает, что ему нужно обеспечить дальнейшее присутствие Владимира Путина на переговорах по Украине. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью Fox News.

Кроме того, в диалоге по-прежнему должен принимать участие украинский лидер Владимир Зеленский, добавил политик. Вместе с тем Уитэкер не стал загадывать, когда возможна личная встреча президентов РФ и Украины.

"Произойдет ли это в одночасье? Скорее всего, нет. Но думаю, что мы на правильном пути, и обе стороны все еще ведут переговоры, а это хорошо", – подчеркнул он.

Постпред США отметил, что Трамп готов предоставить Путину необходимое время для подготовки встречи с Зеленским прежде, чем Вашингтон начнет применять возможные новые санкции против Москвы.

Ранее в МИД Турции заявили, что Россия сначала требовала от Украины территории четырех регионов в пределах их административных границ, но затем решила отказаться от этого условия. В ведомстве утверждают, что Москва якобы согласна оставаться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

В Кремле отказались от комментариев по данной теме, заявив, что работу по урегулированию на Украине нужно вести в дискретном режиме.

Одновременно с этим Россия рассчитывает, что США продолжат работу с Украиной по реализации договоренностей, достигнутых на встрече на Аляске.