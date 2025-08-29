Песков не стал комментировать заявления Турции о компромиссах РФ по территориям

Фото: 123RF/blazerrss

Работу по урегулированию на Украине нужно вести в дискретном режиме, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отказавшись комментировать рассуждения МИД Турции о якобы готовности Москвы к компромиссам по территориям.

Ранее глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан заявлял, что Россия якобы решила остаться в пределах линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, хотя ранее требовала полного освобождения регионов от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Москва продолжает настаивать на получении контроля над 25–30% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), где все еще находятся формирования ВСУ.

Песков отметил, что все детали беседы Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах украинского урегулирования. При этом он подтвердил, что тема достижения мира широко обсуждалась главами двух государств.

"Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам", – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Путин не исключает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, подчеркнул представитель Кремля. Тем не менее главным условием организации этого события остается хорошая подготовка.

"Любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", – резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что США допускают возможность того, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту. Несмотря на это, Трамп хочет, чтобы кризис между Москвой и Киевом разрешился. Поэтому американский лидер позже планирует сделать несколько "дополнительных заявлений" по ситуации на Украине.

