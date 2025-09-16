Россия и США могут провести встречу по раздражителям до конца осени

Фото: depositphotos/Ruletkka

Российская и американская делегации постараются провести очередную встречу по раздражителям в отношениях до конца этой осени. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он рассказал, что встреча подобного формата уже откладывалась несколько раз по организационным, логистическим причинам, а также из-за несостыковок графиков. Однако основная причина заключалась в том, что стороны не желают, чтобы встреча не привела к ощутимому прогрессу.

"Риск того, что обнаружится топтание на месте и мы не добьемся никакого продвижения, есть. Поэтому лучше постараться при наличии политической воли с обеих сторон еще поработать за кулисами, может быть, получится сформировать базу для следующего шага или шагов", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США запланировали очередную встречу на уровне дипломатических ведомств для обсуждения ситуации на Украине.

Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент диалог между Москвой и Вашингтоном сосредоточен главным образом на ситуации по Украине, поэтому говорить о развитии двусторонних отношений пока рано.