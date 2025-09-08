Лавров заявил, что США начинают слышать Россию о первопричинах кризиса на Украине

Фото: kremlin.ru

Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом начинает слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Разговор (Владимира Путина и Трампа. – Прим. ред.) в Анкоридже показал в том числе и понимание президентом Трампом, его командой необходимости решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов всех участников", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также отметил, что Запад долгие годы вкачивал миллиарды долларов в Украину, чтобы создать там удобный и послушный режим, который не будет отказываться от вступления в НАТО.

"<…> Будет стремиться в подчиненном положении в западные структуры, включая Евросоюз, который, конечно, задумывался как экономическое объединение, но превратился по большому счету в оголтелый придаток Североатлантического альянса в ущерб тем изначальным задачам, которые ставились, чтобы европейцы жили лучше", – заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров подчеркивал, что для урегулирования украинского вопроса необходимо признать и оформить новые территориальные реалии. Он также добавил, что к первопричинам конфликта относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Киева.

Путин и Трамп провели встречу на Аляске в ночь на 16 августа. По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.