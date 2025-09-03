Захарова заявила об ожидании ответа Украины на предложение России о рабочих группах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной и ожидает от нее ответа на свое предложение по формированию трех рабочих групп по различным вопросам. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что рабочие группы будут работать по политическим, военным и университетским вопросам. Она напомнила, что Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и предлагает все формы политического урегулирования.

Захарова добавила, что сроки проведения нового раунда переговоров между Москвой и Киевом зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах в Стамбуле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского вопроса необходимо признать и оформить новые территориальные реалии.

По его словам, речь идет о вхождении в состав страны Крыма, Севастополя, Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов.