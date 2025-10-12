Ушаков рассказал о работе России и США по урегулированию конфликта на Украине

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

"Путеводной звездой" в урегулировании конфликта на Украине являются те соглашения, которые были достигнуты Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал соответствующий фрагмент беседы в своем телеграм-канале.

"Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей, пока не очень все убеждаются. Но то, что (это. – Прим. ред.) является основой возможного урегулирования, это точно", – добавил Ушаков.

Помощник российского лидера также рассказал, что работа между РФ и США идет по закрытым каналам. По его словам, стороны постоянно контактируют друг с другом. Результаты этих переговоров будут заметных позже, уточнил он.

Кроме того, Ушаков считает, что американская сторона может повлиять на политику Европы по украинскому конфликту. Сейчас, по его словам, США это делают. Однако он обратил внимание на сплоченную ненависть европейских стран против России, которую сложно пробурить даже с помощью "американского бура".

Помощник президента РФ удивился, как Европа смогла объединиться на фоне "вранья и ненависти" в отношении России. Ушаков подчеркнул, что "этот голос закрывает для европейских стран возможность найти нюансы в отношениях с российской стороной".

Помимо этого, он обратил внимание на огромное количество голословных обвинений в адрес России. Это, как заявил помощник президента РФ, привело к тому, что некоторые страны поверили в данные обвинения.

"А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России. Голоса, которые что-то говорят разумное, – их сразу же топят в волнах ненависти", – заключил Ушаков.

Ранее в Кремле отмечали, что диалог между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине поставлен на "серьезную паузу", а со стороны Киева так и не поступило никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле.

