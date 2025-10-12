Песков указал на "драматичный момент" в урегулировании конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

"Драматичный момент" наступил в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент соответствующей беседы в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сейчас со всех сторон нагнетается напряженность в вопросе достижения мира на Украине. Он также обратил внимание на то, что европейские страны и киевский режим демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров.

При этом, по словам Пескова, Россия продолжает заявлять, что готова к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, говорит о необходимости сесть за стол переговоров и глава Белого дома Дональд Трамп.

"И из этого мы делаем вывод, что он (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) сохраняет все-таки политическую волю", – добавил представитель Кремля.

Ранее в Кремле отмечали, что диалог между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине поставлен на "серьезную паузу", а со стороны Киева так и не поступило никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле.

В свою очередь, Трамп допустил возможность ужесточения антироссийских санкций при неудовлетворительных темпах решения конфликта на Украине. При этом он выразил надежду на то, что Москва и Киев в ближайшее время сядут за стол переговоров.

