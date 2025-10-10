Песков: Москва констатирует "не очень хорошее развитие событий" из-за поведения Киева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Исходя из поведения Киева, Москва констатирует "не очень хорошее развитие" по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политик также отметил, что Украина "не отдает себе отчета" в том, что переговорные позиции ежедневно ухудшаются. Несмотря на это, Россия продолжает стремиться к мирному урегулированию, а также надеется, что президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на подобное решение сложившейся ситуации.

Кроме того, Песков подчеркнул, что РФ исполнена оптимизма с точки зрения духа саммита в Анкоридже по вопросу решения украинского конфликта.

Ранее в Кремле отмечали, что диалог между Россией и Штатами по урегулированию поставлен на "серьезную паузу", а со стороны Киева так и не поступило никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле.

В свою очередь, Трамп допустил возможность ужесточения антироссийских санкций при неудовлетворительных темпах решения конфликта. При этом он выразил надежду на то, что Москва и Киев в ближайшее время сядут за стол переговоров.

