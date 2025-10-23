Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить встречу с Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп подчеркнул, его решение было обусловлено тем, что Россия и Украина "вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта".

При этом глава Белого дома отметил, что допускает проведение встречи с Путиным в будущем.

Комментируя введение новых санкций США в отношении российских нефтяных компаний, Трамп сообщил, что одобрил их, так как "почувствовал", что сейчас пришло время. Однако он добавил, что ограничительные меры вряд ли побудят российского лидера сесть за стол переговоров.

Путин и Трамп договорились о проведении саммита в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Позже по телефону созвонились госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров.

При этом СМИ со ссылкой на свои источники отмечали, что подготовка к возможному саммиту приостановлена. Якобы Россия еще недостаточно готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Комментируя данную ситуацию, в МИД РФ отметили, что невозможно отложить то, о чем еще не было договоренности.