Песков: пауза по Украине требует вмешательства лидеров РФ и США

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Пауза в урегулировании конфликта на Украине требует тщательно подготовленного вмешательства лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он затронул тему саммита России и США, который пройдет в Будапеште. По его словам, решение о проведении данного мероприятия было принято обоюдно.

Однако, как указал Песков, для того чтобы встреча Путина и Трампа была эффективной, нужно время на подготовку. Представитель Кремля заявил, что ни президент России, ни глава Белого дома не хотят тратить время впустую.

"Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью", – отметил Песков, комментируя соответствующие слова Трампа.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обратил внимание на то, что некоторые противники российско-американского саммита пытаются уменьшить шансы на достижение договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

"Разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом – неделя, две, три назад", – признал Рябков, чье заявление цитирует ТАСС.

Путин и Трамп договорились провести в Венгрии саммит России и США во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Однако через некоторое время в СМИ появилась информация о том, что подготовка этого мероприятия приостановлена.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка продолжается. По его словам, СМИ специально искажают сведения, чтобы подорвать мероприятие. В свою очередь, Трамп сообщил, что решение по поводу его встречи с Путиным может быть принято в течение пары дней.

