Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту Россия – США в Венгрии продолжается

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США в Будапеште продолжается. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дмитриев подчеркнул, что СМИ специально искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать проведение встречи.

Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 16 октября договорились провести в Венгрии российско-американский саммит.

Позже в СМИ появилась информация о том, что подготовка к саммиту якобы приостановлена. Утверждалось, что Трамп считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы двигаться дальше.

политика

