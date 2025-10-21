Axios: Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшее время

21 октября, 19:22Политика
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома.
Кроме того, корреспондент NBC Гарретт Хааке, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, в соцсети X указал, что подготовка к возможному саммиту Россия – США в Венгрии приостановлена.
Журналист уточнил, что телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова 20 октября был продуктивным. Однако американский лидер считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы двигаться вперед, добавил Хааке.
В свою очередь, страны Европы и Украина в настоящее время работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта, передает Bloomberg.
Планируется, что реализацию указанного плана, который также предусматривает постепенное снятие санкций с России, будет контролировать совет под председательством Трампа, рассказали осведомленные источники агентства.
Ранее Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште во время своего телефонного разговора 16 октября.
В Кремле уточнили, что детали возможной встречи не определены. Кроме того, пока рано говорить об участии в мероприятии кого-либо из европейских стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал фантастикой сообщения СМИ о возможности одновременного прибытия на саммит в Венгрии Путина и Трампа.
