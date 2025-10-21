Песков назвал фантастикой прилет Путина и Трампа одним бортом

Фото: kremlin.ru

Распространяемые в СМИ сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт Владимира Путина и президента США Дональда Трампа одним бортом являются фантастикой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как к фантастической версии и отношусь", – оценил представитель Кремля подобную версию маршрута Путина.

Лидеры России и США договорились провести саммит в Будапеште в ходе своего телефонного разговора, который состоялся 16 октября.

На следующий день в Белом доме прошла встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Последний подчеркнул, что готов принять участие в планируемом саммите.

При этом Песков заявлял, что на данный момент детали этой встречи не определены. Также преждевременно говорить об участии в российско-американском саммите кого-либо из стран Евросоюза.