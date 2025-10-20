Захарова раскритиковала Каллас за слова про саммит РФ – США в Венгрии

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с газетой "Известия" раскритиковала главу дипслужбы Евросоюза Каю Каллас за слова про саммит России и США в Будапеште.

Ранее Каллас выразила недовольство по поводу возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии. Она указала на то, что в европейскую страну приедет человек, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал арест.

Глава евродипломатии также заявляла, что Россия якобы соглашается на переговоры только тогда, "когда находится под давлением".

"Ну посмотрите, от дипломатии там нет ничего. Не то что ни следа не осталось, там просто изначально ничего не было", – сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Каллас обладает полномочиями и возможностями творить внешнюю политику ЕС и говорить от имени и по поручению европейских стран.

"Хочется задать вопрос. Кто-то ей поручал это говорить?" – добавила представитель российского МИД.

По ее мнению, бывший верховный представитель объединения по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель был профессиональным дипломатом. Однако в современных условиях Захарова не видит подходящего кандидата на эту должность.

Она выразила уверенность, что представители общественности и выдающиеся деятели ЕС "находятся в отчаянии" от подобных заявлений и "совершенно не знают, как на это повлиять". Она считает, что "этот процесс" не удается никому остановить.

Ранее Захарова рассказала, что ЕС активизировал свои попытки помешать любым мирным инициативами по урегулированию украинского конфликта в преддверии встречи Путина и Трампа в Венгрии. Она объяснила, что снова начали звучать заявления и даже угрозы со стороны западных стран, направленные на срыв обсуждений переговоров и прямых действий.