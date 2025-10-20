Каллас выразила недовольство возможным визитом Путина в Венгрию

Фото: ТАСС/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас выразила свое недовольство по поводу возможной встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Каллас указала на то, что в европейскую страну приедет человек, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест.

"И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого (от встречи Путина и Трампа в Венгрии. – Прим. ред.)", – отметила глава внешнеполитической службы ЕС, добавив, что европейские страны будут следить за развитием событий.

Каллас также обратила внимание на то, что российская сторона якобы соглашается на переговоры лишь тогда, "когда находится под давлением".

Путин и Трамп договорились о личной встрече в Будапеште во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Саммиту России и США будут предшествовать контакты высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона.

Трамп подчеркивал, что его встреча с Путиным будет иметь двусторонний характер. Однако, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал обеспечить безопасность во время встречи Путина с Трампом. Он подчеркнул, что президент России сможет беспрепятственно приехать в Будапешт и улететь обратно.

Однако, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Евросоюз уже активизировал попытки помешать любым мирным инициативам по урегулированию ситуации на Украине в преддверии встречи Путина и Трампа.

