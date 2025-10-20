МИД РФ заявил о попытках ЕС сорвать действия по Украине перед встречей Путина и Трампа

Фото: 123RF.com/mikemols

Евросоюз активизировал свои попытки помешать любым мирным инициативам по урегулированию ситуации на Украине в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

"Мы, конечно, видим и слышим, что сейчас происходит "по периметру" от застывшего очередного непонимания происходящего. Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям", – сказала дипломат.

Захарова пояснила, что вновь начали звучать заявления и даже угрозы со стороны подпитываемых установками американских ультралибералов стран Запада, направленные на срыв обсуждений переговоров и прямых действий.

"Очевидно, что они делают все для эскалации конфликта, как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры, о которых просил киевский режим, которым дала возможность состояться наша страна. Так они это делали все эти годы, камуфлируя периодически заявлениями о якобы мире, о якобы мирных инициативах", – уточнила представитель МИД России.

Дипломат также отметила, что сложно сказать, осознают ли западные лидеры, чем занимаются, учитывая, что во главе многих стран ЕС находятся непрофессионалы, не имеющие ни образования, ни опыта, ни призвания для такой работы.

"Это просто такие говорящие головы, в которые вкладывают соответствующие мысли", – заключила Захарова.

Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Ей будут предшествовать контакты высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона.

Будущий саммит станет двусторонним, однако украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи, уточнил Трамп.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал обеспечить безопасность в ходе этих переговоров. Он заверил, что российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и улететь обратно.