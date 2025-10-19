Трамп выразил уверенность в способности урегулировать конфликт на Украине

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине, подчеркнув, что Вашингтон и Москва имеют потенциал для торговли.

Он также отметил, что не может подвергать опасности Штаты, поставляя Киеву оружие в ущерб американским интересам.

"Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать", – цитирует главу Белого дома телеканал Fox News.

По словам президента, США нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk.

"Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге", – добавил Трамп.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг, 16 октября. Глава Белого дома назвал беседу с российским лидером "очень продуктивной" и заявил о достижении "огромного прогресса". По его словам, в основном они обсуждали перспективы торговли между странами после завершения конфликта на Украине.

На следующий день, 17 октября, Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. СМИ указывали, что американский президент во время "прямой и честной" беседы дал понять, что не передаст дальнобойные ракеты.Трамп также выразил надежду, что завершить украинский конфликт получится без поставок Tomahawk.

