Мерц заявил о недовольстве Зеленского встречей с Трампом

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон прошел не так, как он хотел. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц и Зеленский провели телефонный разговор после встречи главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.

"Визит прошел не так, как хотел Зеленский", – цитирует канцлера телеканал N-tv.

Трамп согласился принять Зеленского в Овальном кабинете после серии звонков последнего, в ходе которых обсуждалась возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Данный вопрос в том числе поднимался во время разговора американского лидера и Владимира Путина, который подчеркнул, что использование данного оружия не изменит ход боевых действий, но ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

СМИ утверждали, что после последнего заявления Трамп изменил свою позицию по поставкам ракет Tomahawk, выразив готовность вести конструктивный разговор с Россией в ущерб интересам Украины.