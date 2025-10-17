17 октября, 11:14Политика
Зеленский встретился с производителем Tomahawk до переговоров с Трампом
Фото: 123RF.com/wladyslawmus
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk и разрабатывает систему Patriot, до своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал украинского лидера.
По словам Зеленского, в рамках встречи обсуждалось сотрудничество Вашингтона и Киева в части укрепления украинской системы противовоздушной обороны.
Ранее Трамп пригрозил начать поставки ракет Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Позже Владимир Путин созвонился с американским лидером. В ходе беседы глава РФ указал, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям между Москвы и Вашингтона.
СМИ сообщили, что после этой беседы Трамп изменил свою позицию по поставкам ракет Tomahawk и настроен вести конструктивный разговор с Путиным в ущерб интересам Украины.
Вместе с тем стороны договорились провести встречу глав МИД двух стран на следующей неделе, 20–26 октября. После этого в венгерском Будапеште должна состояться личная встреча президентов США и России.