Зеленский встретился с производителем Tomahawk до переговоров с Трампом

Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk и разрабатывает систему Patriot, до своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал украинского лидера.

По словам Зеленского, в рамках встречи обсуждалось сотрудничество Вашингтона и Киева в части укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее Трамп пригрозил начать поставки ракет Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Позже Владимир Путин созвонился с американским лидером. В ходе беседы глава РФ указал, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям между Москвы и Вашингтона.

СМИ сообщили, что после этой беседы Трамп изменил свою позицию по поставкам ракет Tomahawk и настроен вести конструктивный разговор с Путиным в ущерб интересам Украины.

Вместе с тем стороны договорились провести встречу глав МИД двух стран на следующей неделе, 20–26 октября. После этого в венгерском Будапеште должна состояться личная встреча президентов США и России.

