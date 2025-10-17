Форма поиска по сайту

17 октября, 16:06

Политика
Политик Мема: встреча Путина и Трампа говорит о скором завершении конфликта на Украине

В Финляндии связали предстоящую встречу Путина и Трампа со скорым окончанием СВО

Фото: ТАСС/Гавриил Григоро

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сигнализирует о скором завершении украинского конфликта, считает член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Шоу для поджигателей войны скоро закончится", – написал он на странице в соцсети Х.

О проведении встречи лидеры двух стран договорились во время телефонного разговора, прошедшего 16 октября. Совместный саммит состоится в венгерском Будапеште в течение двух недель или позже. Сначала переговоры проведут советники, а затем президенты.

Венгерский МИД пообещал обеспечить безопасность мероприятия. Глава ведомства Петер Сийярто подчеркивал, что российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и улететь обратно.

Политолог рассказала, почему для саммита РФ и США выбрали именно Венгрию

