Трамп назвал очень хорошим свой телефонный разговор с Путиным

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал очень хорошим свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что разговор прошел в хорошем тоне. Однако его подробности пообещал раскрыть позже.

Президенты РФ и США созвонились 16 октября. После звонка Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Однако встреча должна пройти после контактов советников высокого уровня, которые планируются на следующей неделе.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор "содержательным и весьма полезным". По его словам, инициатором беседы была Россия. В ходе нее глава государства указал, что войска ВС РФ "полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения" на Украине.

Также президенты подняли тему поставок Киеву ракет Tomahawk и предстоящую встречу американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.