16 октября, 23:40Политика
Трамп назвал очень хорошим свой телефонный разговор с Путиным
Фото: whitehouse.gov
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал очень хорошим свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп отметил, что разговор прошел в хорошем тоне. Однако его подробности пообещал раскрыть позже.
Президенты РФ и США созвонились 16 октября. После звонка Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Однако встреча должна пройти после контактов советников высокого уровня, которые планируются на следующей неделе.
Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор "содержательным и весьма полезным". По его словам, инициатором беседы была Россия. В ходе нее глава государства указал, что войска ВС РФ "полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения" на Украине.
Также президенты подняли тему поставок Киеву ракет Tomahawk и предстоящую встречу американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.