Трамп высказался об урегулировании на Украине на фоне достижения сделки по Газе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на фоне достижения сделки по сектору Газа заявил, что украинский конфликт тоже будет урегулирован. Он высказался об этом на заседании кабмина страны в Белом доме, передает РИА Новости.

Американский лидер напомнил, что урегулировал уже семь конфликтов. В связи с этим он предположил, что восьмой в списке станет ситуация на Украине.

Трамп также рассчитывает, что договоренность между Израилем и ХАМАС приведет к вечному миру на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома уточнил, что документ об урегулировании конфликта в анклаве может быть подписан во время его поездки в Египет. Вместе с тем он рассказал, что Иран поддержал мирный план по Газе и заявил о готовности к сотрудничеству. Трамп назвал это отличным шагом, который американская сторона ценит.

"Мы будем с ними работать. Но, как вы знаете, у нас действуют серьезные санкции против Ирана, и, несмотря на то, что мы хотим, чтобы они смогли восстановить свою страну, они не могут иметь ядерное оружие", – заключил президент США.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В качестве первых шагов по сделке радикальное палестинское движение должно освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по Газе. Вместе с тем представители движения призвали Трампа и власти арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить договоренности.

В свою очередь, американский президент уточнил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.

