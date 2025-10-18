Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа даст шансы на мир на Украине

Фото: ТАСС/АР/Markus Schreiber

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште предоставит большие шансы на достижение мира на Украине, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Сегодня Венгрия – это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру", – говорится в публикации.

По словам политика, "Брюссель изолировал себя" от мирного процесса, но Будапешт готов продолжать миротворческие усилия. Он считает, что сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо стигматизации – это путь к миру.

Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Ей будут предшествовать контакты высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона.

Будущий саммит станет двусторонним, однако президент Украины Владимир Зеленский будет на связи, уточнил глава Белого дома.