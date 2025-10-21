Песков: преждевременно говорить об участии стран ЕС в саммите РФ и США

Фото: kremlin.ru

Говорить об участии в российско-американском саммите в Будапеште кого-либо из стран Евросоюза преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока никаких этих деталей просто не обговаривалось", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, даты планируемой встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не определены. Сторонам необходимо провести непростую работу перед предстоящим саммитом.

Как при этом подчеркнул Песков, распространяемые в СМИ сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапеште лидеров России и США одним бортом являются "фантастической версией". Также невозможно и озвучивание "в мегафонном режиме" предложений Москвы, с которыми она выйдет на мероприятие.

"Это все-таки достаточно дискретный процесс, (он. – Прим. ред.) должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности", – заключил пресс-секретарь российского лидера.

Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште в ходе телефонного разговора, который состоялся 16 октября.

На следующий день в Белом доме также прошла встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Последний подчеркнул, что готов принять участие в планируемом саммите. В ответ Песков заявил, что на данный момент детали этой встречи не определены.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что некоторые лидеры стран Евросоюза хотят присутствовать на планируемой встрече и лоббируют свое участие в ней. Они также намерены добиваться присутствия на саммите Зеленского.