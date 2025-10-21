Politico: лидеры стран Евросоюза хотят быть на встрече Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Некоторые лидеры стран Евросоюза хотят присутствовать на планируемой встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и лоббируют свое участие в ней. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, европейские лидеры также намерены добиваться присутствия на саммите президента Украины Владимира Зеленского.

Как подчеркнул источник, страны ЕС не хотят, чтобы Украина уступала территории России. В случае такого шага Эстония, Латвия и Литва "впадут в панику", а результатом этого станет "массовое перевооружение".

Путин и Трамп договорились провести российско-американский саммит в Будапеште в ходе своего телефонного разговора, который состоялся 16 октября.

На следующий день в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. В рамках этих переговоров Трамп поднял тему гарантий безопасности как для Украины, так и для России. По данным СМИ, Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию.

Позднее украинский лидер подчеркнул, что готов принять участие в планируемом саммите. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент детали этой встречи не определены.